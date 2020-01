Liberali “Borgonzoni ha perso voti in città. Una ragione c’è e sappiamo qual è”

Elezioni regionali, se il risultato di Piacenza in controtendenza a quello sancito dalle urne il 26 gennaio è stato salutato dal centrodestra come una promozione sul campo, per quanto riguarda l’operato della Giunta Barbieri, l’associazione Liberali non ha mancato di far sentire la propria voce – critica- in merito.

Fornendo un’analisi dall’esito opposto, rispetto alle consultazioni dei giorni scorsi.

“I dati sono chiari e su un territorio omogeneo – scrivono i Liberali in una nota inviata in redazione -. Bonaccini superato dalla Borgonzoni nei comuni della provincia (36,87 a 59,68%) più del doppio rispetto alla città (43,59%). Chiaro che i voti al centrodestra sono molti di meno a Piacenza città. Una ragione c’è e sappiamo qual è. Il dato è incontrovertibilmente chiaro e provato. In nessun’altra provincia nella quale la Borgonzoni ha vinto c’è un distacco così alto”.