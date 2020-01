Lo smog concede una “tregua”, polveri sottili di nuovo nella norma. Torna la domenica ecologica

Qualità dell’aria, dopo 6 giorni pessimi lo smog concede una “tregua” a Piacenza.

Nella giornata di mercoledì 29 gennaio, infatti, le centraline Arpae hanno registrato nella nostra provincia valori di pm10 nella norma. Il dato parla di una concentrazione di inquinante nell’aria pari a 45 microgrammi per metro cubo, sotto quindi alla soglia massima consentita, fissata a 50 microgrammi per metro cubo. Ricordiamo che – a meno di eventuali proroghe – oggi, 30 gennaio, è l’ultimo giorno in cui sono in vigore le misure emergenziali su traffico veicolare ed inquinamento, scattate martedì 28 gennaio.

Le limitazioni prevedono l’estensione ai veicoli diesel, sino alla categoria Euro 4 compresa, del divieto di circolazione sul territorio urbano, dalle 8.30 alle 18.30, invariato per i mezzi a benzina pre Euro ed Euro 1, per ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro. Contestualmente, scatta l’obbligo di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti riscaldati, per un massimo di 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi destinati a scopi ricreativi, associativi o di culto e negli esercizi commerciali, scendendo a 17°C nelle sedi di attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da tale provvedimento gli ospedali e le case di cura, le scuole e gli impianti sportivi.

E’ inoltre vietato, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi, l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, le cui prestazioni energetiche ed emissive non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle. Vige, infine, il divieto assoluto di combustioni all’aperto per qualsiasi tipologia (falò, barbecue, fuochi d’artificio, ecc.) – anche relativamente alle deroghe per piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco – così come il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, fatta eccezione per le tecniche con interramento immediato dei liquami e iniezione diretta al suolo.

TORNA LA DOMENICA ECOLOGICA – Nell’ambito del Piano regionale integrato per l’aria, il 2 febbraio sarà, a Piacenza, una domenica ecologica. Dalle 8.30 alle 18.30, pertanto, si dovranno osservare le stesse limitazioni al traffico già previste dal lunedì al venerdì, con divieto di circolazione per i veicoli a benzina pre Euro ed Euro 1, nonché per i diesel sino alla categoria Euro 3 inclusa, per i ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro. Contestualmente, si potrà circolare a bordo delle linee bus urbane di Seta utilizzando un unico biglietto di corsa semplice, che avrà validità per l’intera giornata. Sul sito www.comune.piacenza.it, con evidenza in home page, sono riportate tutte le informazioni utili a riguardo.