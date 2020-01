Lotteria solidale a Gragnano, ecco i numeri vincenti

Sabato 11 gennaio, dalle mani della piccola Eleonora Schiavi, alla presenza di alcuni amministratori e commercianti locali, sono stati estratti, presso la Sala Consiliare del Comune di Gragnano (Piacenza), i numeri vincitori della lotteria “Un Natale per tutti” nata dalla collaborazione tra il locale Comitato dei Commercianti e l’Amministrazione Comunale.

Si tratta dei seguenti numeri: 25 -22 -540- 222.

I premi erano costituiti da 4 pacchi natalizi di prodotti alimentari.

“I gragnanesi, così come accaduto come nelle precedenti quattro edizioni, sono stati generosi – commenta il sindaco Patrizia Calza -, grazie alla lotteria sono stati raccolti 580 euro, somma che, come annunciato, verrà utilizzata secondo destinazioni condivise con il Consiglio Comunale dei Ragazzi”.

“Ringraziamo la nostra comunità per la vicinanza la partecipazione alle varie attività. Una menzione particolare in questo caso per i nostri commercianti, per il Consigliere Edoardo Amisani che ha seguito personalmente l’organizzazione nonché alla scuola poiché alcuni biglietti sono stati venduti dal personale scolastico in occasione dello spettacolo prenatalizio organizzato, come ogni anno dai docenti della Scuola Primaria”