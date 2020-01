L’ultimo tour musicale de “Le Orme” passa anche da Castel San Giovanni

A febbraio partirà “The last world tour”, l’ultimo official tour live de “Le Orme” dopo 55 anni di carriera. Sono già in calendario concerti in Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Basilicata,Trentino Alto Adige, Perù, Cile, Messico e la crociera che partirà da Miami assieme ai grandi Artisti della scena prog mondiale ( Yes, Marillion, Steve Hackett, Gong e tanti altri).

Il Tour finale de Le Orme avrà, in ogni serata, ospiti sia nazionali che internazionali e, in molte serate, saranno invitati anche i fan ad esibirsi sul palco assieme a Le Orme.

Il 29 febbraio il tour passerà anche per Castel San Giovanni (Piacenza) con ospiti Carmine Capasso e Maurizio Villa.

COSTO BIGLIETTI – Data di Castel San Giovanni (Pc) del 29 febbraio 2020, ore 21

al Teatro Verdi di P.zza Cardinal Casaroli

PLATEA – 25,00 €

GALLERIA – 20,00 €

Prenotazione posti numerati a:

Libreria Puma – info@libreriapuma.com telefono 0523 842406

pagamento biglietti – IBAN – IT 04 V 02008 65261 000041238863

oppure – SATISPAY

Associazione Castello Immagini – castelloimmagini.pc@gmail.com tel. 335 330508 Dante – 335 6077836 Anna

pagamento biglietti – IBAN – IT 16 Z 08324 6526 0000000420482

pagamento biglietti – PAYPAL – castelloimmagini.pc@gmail.com

fonte foto: wikipedia.it