Lyons, i Cadetti dilagano contro Bologna e si preparano alla seconda fase

Sitav Rugby Lyons, i risultati di domenica 19 gennaio di Serie C e Under 18

SERIE C – La seconda squadra archivia la prima fase di campionato con una prestazione dominante da 18 mete e 90 punti segnati. Non c’è mai stata partita nella sfida con il Rugby Bologna 1929, fanalino di coda del girone, che non è mai riuscito a contrastare le iniziative bianconere. In casa Lyons vanno segnalate le triplette di Borghi (nominato Man of the Match della partita) e Di Lucchio, insieme alle doppiette di Rattotti e Montanari. Per i ragazzi di Simone Bossi ha funzionato praticamente tutto alla perfezione, a parte qualche sofferenza in mischia chiusa su cui si può ancora lavorare. Per il resto, il Bologna non è un ostacolo probante per questi Lyons, che ora attendono di misurarsi con la Poule Promozione per salire in Serie B.

Le avversarie che verranno affrontate nella seconda fase saranno Reno Bologna e Noceto, promosse dallo stesso girone dei bianconeri, insieme a Fano Rugby, UR San Benedetto e Pescara Rugby. Il girone emiliano-marchigiano si deciderà tra queste sei formazioni, con i Lyons che dovranno affrontare trasferte lunghe e impegnative per alimentare il proprio sogno.

Sitav Rugby Lyons – Rugby Bologna 1929 90-0 (57-0)

Sitav Rugby Lyons: Montanri; Rossi, Gherardi (cap), Seccaspina, Di Lucchio; Spezia, Rivetti; Dallavalle, Vergari, Atanasov; Pozzoli, Bassi; Groppelli G, Borghi (vcap), Cantù. A disp: Scrocchi, Malchiodi, Ceresa, Bianchi, Groppelli N, Molinari, Rattotti

All. Bossi

Tabellino: pt 1’ mt Borghi tr Rossi; 9’ mt Di Lucchio; 14’ mt Montanari tr Rossi; 18’ mt Gherardi tr Rossi; 25’ mt Rossi; 27’ mt Montanari tr Rossi; 32’ mt Borghi tr Rossi; 35’ mt Rivetti; 40’ mt Di Lucchio tr Rossi; 41’ mt Vergari tr Rossi

st: 4’ mt Di Lucchio tr Rossi; 14’ mt Dallavalle; 16’ mt Pozzoli tr Rossi; 20’ mt Rattotti; 21’ meta Rattotti; 22’ mt Atanasov; 28’ mt Borghi tr Groppelli N 2; 39’ mt Seccaspina tr Groppelli N

Punti Conquistati in classifica: Lyons 5; Bologna 0

– – – – –

UNDER 18

UNDER 18 REGIONALE – Partiamo con un “domandone” retorico, per mettere a fuoco la prima partita del 2020 della regionale in quel di Formigine. Come si fa, dopo avere avuto una costante supremazia territoriale (addirittura schiacciante nel primo tempo), essere stati dominanti nelle fasi statiche (mischia e touche) ed avere concesso relativamente poco in termini di indisciplina e perdere la partita?

Altrettanto retorica e semplice la risposta: avere commesso un’infinità di errori di handling, poca determinazione sui punti di incontro (dove invece gli avversari sono stati feroci), ed avere regolarmente perso nell’uno contro uno. Forse i bianconeri hanno peccato un po’ di narcisismo, cercando sempre e comunque la giocata, su di un campo impossibile, sul quale, dopo 30 secondi le scarpe pesavano 50 kg l’una e la maglia altri 10, ed una condotta di gara più “ignorante” avrebbe giovato in termini di risultato. Tanto rammarico alla fine, ma altrettanta consapevolezza che, questa squadra, partita dopo partita, continua a crescere.

CARPI-PIACENZA/LYONS 15-5 (METE 2-1)

Tabellino: 1 Tempo:10’ mt Carpi nt (5-0), 30’ mt Carpi tr (12-0); 2 Tempo: 21’ mt Repetti nt (12-5), 23’ cp Carpi (15-5).

Lyons/Piacenza: Dallanegra, Baglioni (1’ 2T Baiocco), Azzini, Denti (10’ 2T Russo), Bart Cobbah, Oppizzi D., Repetti, Amoakon (33’ 2T Girolamo), Zanasi, Dimoski (27’ 2T Treppi), Zermani, Calandroni, Amir Ali (29’ 2T Peveri), Armelloni, Bosoni

Allenatori: Acquaro

UNDER 18 ÉLITE – Inizia il girone di ritorno dell’élite contro la corazzata dell’Amatori/Valorugby che all’andata aveva impartito ai giovani leoni una severa lezione. Questa volta però da subito si vede una partita diversa: i Lyons sono aggressivi e ribattono punto su punto agli avversari, per lunghi tratti restano nella metà campo avversaria, ma indisciplina, errori personali e anche un pizzico di sfortuna impediscono di raccogliere quanto meritato. Gli avversari invece sanno sfruttare tutti gli errori dei piacentini e non perdonano nulla.

Nella ripresa i bianconeri continuano sulla falsariga del primo tempo con gli stessi errori: attaccano, ma senza riuscire a incidere più di tanto: una meta per parte è il magro bottino della seconda frazione di gioco.

LYONS/PIACENZA- AMATORI/VALORUGBY: 5-20 (METE 1-4)

Tabellino: 1 Tempo: 15’ mt Am/Valo nt (0-5), 25’ mt Am/Valo nt (0-10), 35’ mt Am/Valo nt (0-15); 2 Tempo: 19’ mt Am/Valo nt (0-20), 25’ mt Oppizzi A. nt Villa)

Lyons/Piacenza: Mori (20’ 2T Ugolotti), Nakov, Perazzoli, Teruggi, Di Masi, Villa, Coscia (12’ 2T Cavassi), Moretto, Spezia, Savi, Bongiorni (20’ 2T Bellani), Oppizzi A., Napolitano, Espinoza (9’ 2T Figuretti), Bolzoni

N.E.: Malta

Allenatori: Bergamaschi Parmigiani

Arianna Albertin