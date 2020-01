Manutenzione delle torri faro, giovedì svincoli autostradali di via Caorsana chiusi al traffico

Satap informa che nella giornata di giovedì 23 gennaio dovranno essere effettuati lavori di consolidamento e verifica delle torri faro in via Caorsana, nei pressi degli svincoli autostradali di Piacenza Sud.

Dalle 7 alle 19, pertanto, sarà vietata la circolazione in prossimità degli svincoli di via Caorsana che conducono al casello autostradale della A1: i veicoli in ingresso – come quelli in uscita a Piacenza Sud – verranno deviati su viale dell’Agricoltura, strada dei Dossarelli e via Leccacorvi. In via Caorsana, in prossimità del cantiere, verrà istituito un restringimento di carreggiata con velocità massima di 30 km orari.