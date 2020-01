Matteo Salvini a Piacenza, nessuna limitazione al traffico alla Farnesiana

A seguito di un cambio di programma riguardante i comizi elettorali del senatore Matteo Salvini in calendario martedì 14 gennaio a Piacenza e in provincia, non si terrà più l’appuntamento previsto in mattinata al mercato della Farnesiana, in piazza Paolo VI.

A darne notizia il Comune di Piacenza. Sono pertanto annullati i provvedimenti di divieto di sosta originariamente stabiliti per via Rio Farnese e per l’area di sosta all’intersezione con via Vittime di Strà, nei pressi del distributore del latte.