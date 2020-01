Matteo Salvini oggi a Piacenza, in piazza Cavalli comizio con Lucia Borgonzoni

Giornata piacentina per il leader della Lega, Matteo Salvini, il 14 gennaio.

Un tour, quello del 14 gennaio del segretario della Lega Salvini per la campagna elettorale – a sostegno della candidata leghista alla presidenza Lucia Borgonzoni – in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio, che coprirà quattro vallate della provincia di Piacenza, e vedrà alle 18.30 l’incontro con i cittadini in piazza Cavalli, a Piacenza, insieme a Borgonzoni per terminare con la cena a Niviano alle 20.30.

Ore 8.50 Castell’Arquato (PC) caffè al bar “La casa del pane” piazza Europa n.1.

Ore 9.30 Morfasso (PC) incontro con la cittadinanza al “Bar Novius” – via Roma n.37.

Ore 10.30 Pontenure (PC) visita al mercato e incontro con la cittadinanza in via Re Amato n.12 di fronte Bar Giardino.

Ore 11.45 Pontenure (PC) visita azienda Caffè Musetti.

Ore 13 Podenzano frazione Gariga (PC) pranzo allo stabilimento del Consorzio Casalasco del pomodoro (Pomì).

Ore 14.45 Bobbio (PC) incontro con i cittadini al gazebo in Piazza San Francesco.

Ore 16.15 Pianello Val Tidone (PC) incontro con i cittadini – Bar Gaiaschi Piazza Umberto I.

Ore 17.15 Rottofreno (PC) frazione San Nicolò – Incontro con i cittadini al bar storico Via Emilia Est n.1.

Ore 18 Piacenza passeggiata in centro via XX Settembre.

Ore 18.30 Piacenza incontro pubblico in piazza Cavalli.

Ore 20.30 Niviano (PC) cena al ristorante Olimpia.