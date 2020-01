MaturitàVentiVenti, ecco le seconde prove. Annuncio social del ministro Azzolina

Annuncio via Instagram per le seconde prove dell’esame di Stato in calendario dal 17 giugno, che può contare anche su un hashtag dedicato, #MaturitàVentiVenti, destinato ad accompagnare tutte le comunicazioni del Miur diffuse appunto attraverso i canali di comunicazione più apprezzate dai ragazzi.

Una scelta di innovazione del ministro Lucia Azzolina, che presenta tutte le materie oggetto della seconda prova di esame nelle stories del suo profilo instagram.

Il ministro inizia volutamente dalle professionali, ad esempio laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e scienza e cultura dell’alimentazione all’alberghiero, per poi passare agli istituti tecnici e ai licei. Al liceo Scientifico ci saranno matematica e fisica; al classico invece greco e latino. Come già lo scorso anno la seconda prova scritta sarà infatti multidisciplinare, fatta eccezione per i corsi di studio che hanno una sola disciplina caratterizzante.