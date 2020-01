Meloni apre il tour de force degli appuntamenti elettorali di FdI

Fratelli d’Italia; Giorgia Meloni apre il tour de force degli appuntamenti elettorali del partito

“La Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà in campo, a Piacenza, per lanciare la nostra sfida per una Regione che merita di più” ne da notizia il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, che annuncia la presenza della leader del partito sabato 18 gennaio, alle ore 11.00, in Piazza Cavalli o, in caso di maltempo, nel Salone monumentale di Palazzo Gotico.

“Cambiare si può e per farlo, nonostante la stagione invernale, abbiamo previsto un vero e proprio tour de force elettorale”. Gli esponenti piacentini di Fratelli d’Italia annunciano infatti, oltre al comizio di Giorgia Meloni in piazza Cavalli, un fitto programma di appuntamenti. “La lunga marcia di Fratelli d’Italia, iniziata ad agosto dello scorso anno, continuerà già domani – domenica 12 gennaio – con l’on. Elisabetta Gardini, che interverrà a Cortemaggiore, alle ore 11.00, al Teatro Duse in via XX Settembre n. 38. Nei giorni seguenti alla manifestazione in piazza Cavalli con Giorgia Meloni, avremo quale ospite la senatrice Daniela Santanché.

Vi sarà la visita dell’on. Marco Osnato, componente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Non mancherà di dare il suo contributo l’on. Ignazio La Russa, un vero e proprio amico della federazione provinciale di Fratelli d’Italia Piacenza”. Gli esponenti piacentini del movimento politico di Giorgia Meloni non hanno dubbi: “Siamo certi che i piacentini daranno una grande spallata alla sinistra che, per settant’anni, ha spadroneggiato in Emilia-Romagna. Cambiare si può e si deve, per fare meglio e vincere le sfide del nostro tempo”.