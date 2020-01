“Mettere in sicurezza l’ex Mercato Ortofrutticolo” Forza Nuova scrive al sindaco

Intervenire tempestivamente per mettere in sicurezza l’ex Mercato Ortofrutticolo Piacentino.

A chiederlo Forza Nuova – dopo il sopralluogo sul posto di alcuni militanti – che ha inviato una comunicazione indirizzata al sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e al Prefetto Maurizio Falco. “Chiediamo alla sig.ra Sindaca – si legge nella lettera – di attivare ogni e più utile iniziativa per, quantomeno, eliminare i pericoli per la salute dei cittadini che l’ex Mercato Ortofrutticolo rappresenta. Vi sono infatti le coperture in eternit che si sgretolano liberando pericolose fibre d’amianto, l’area è coperta di rifiuti, tra i quali albergano colonie di ratti con grave rischio di epidemie”.

“Di queste situazioni di degrado le cronache giudiziarIe in Italia sono zeppe, come purtroppo i crimini commessi in questi edifici dove il caos ha la meglio sull’ordine – afferma in una nota Forza Nuova -. I regolamenti esistono, basta applicarli: il Regolamento di Polizia Urbana e per la Convicenza Civile in Città adottato dal Comune di Piacenza, all’articolo 9, e il R.U.E. all’Articolo 238 “Manutenzione e sicurezza delle costruzioni”.