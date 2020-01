Molinari: “Ambiente priorità, nessuno tocchi gli orti via Campesio”

“Tra alluvioni ed emergenze maltempo, sono stati anni che ci hanno costretto a ripensare all’ambiente in un’ottica di salvaguardia molto più attenta. La Regione sta perseguendo questo obiettivo” – osserva il consigliere regionale piacentino Gian Luigi Molinari, candidato alle elezioni del prossimo 26 gennaio.

“Il nostro patrimonio verde – sottolinea il dem – spazia su molti fronti, compreso quello della città che andrebbe maggiormente tutelato. Penso agli orti di via Campesio che rischiano di scomparire per lasciare spazio a un’opera di cementificazione selvaggia. Ora è presto per dire se il piano di urbanizzazione che riguarda quell’area verrà discusso o meno in Consiglio comunale perché si trova ancora al vaglio degli uffici preposti, ma certo è – afferma Molinari – che all’indirizzo della Legge regionale che cerca di ridurre a zero il consumo di suolo si somma la ferma posizione dei piacentini di cui comprendo e condivido le ragioni: gli orti di via Campesio vanno salvati perché prezioso patrimonio della città”.

“C’è una storia dietro a quegli orti che hanno resistito per anni a richieste immobiliari, proposte a cui non hanno ceduto i privati; ora, l’idea di vederci sorgere alcune palazzine mi sembra davvero una follia”, incalza Molinari. Gli orti si trovano all’interno di un quadrante fortemente urbanizzato e sono davvero un unicum quanto ad area verde. “È bene ricordare che se il piano urbanistico dovesse arrivare in Consiglio comunale a Piacenza, la scelta che si porrà ai consiglieri sarà meramente politica. È stata fortemente voluta la norma all’articolo 21 comma 2 della legge regionale che equipara, nell’interesse della tutela ambientale, le aree pubbliche verdi alle aree private verdi: optare per la cementificazione andrà nella direzione opposta indicata dalla Regione sulla riduzione del consumo di suolo.”