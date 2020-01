Monticelli C.M.V si impone nettamente nel derby con Podenzano

Ripresa e derby vincente per il Monticelli Volley C.M.V in serie D femminile, con le ragazze di Paolo Sagliani vincitrici in tre set nella sfida tutta piacentina contro l’Eni Volley Podenzano, primo match targato 2020 e penultima giornata d’andata.

Le giallonere della Bassa hanno dunque ripreso come avevano terminato, ossia con una vittoria nell’ennesimo derby stagionale che permette a Motta e compagne di difendere la vetta in un turno che ha visto le prime tre conquistare il bottino pieno. Nello specifico, il Monticelli C.M.V. comanda la graduatoria con due punti di vantaggio sul Pi.lu.via-Sc Parma (e 3 sul Collecchio) prossimo avversario nel big match in programma venerdì alle 21 in terra ducale.

LA PARTITA – Sagliani parte con Motta al palleggio in diagonale con Vicentini, chiamata a sostituire Periti (riposo precauzionale per problemi muscolari); Azzali e Conti formano l’asse di posto quattro, mentre Olmi e Zanoni compongono la coppia centrale, con Spoto libero. L’opposta ripaga la fiducia con una certa efficacia in attacco, Zanoni la imita a muro, suonando la carica anche in battuta insieme a Motta. Podenzano va presto alle corde (19-9), entrano Magistrati e Rossi poi le monticellesi chiudono 25-16.

Nel secondo parziale, l’Eni prova a entrare in partita, ma il Monticelli C.M.V. ha una buona distribuzione d’attacco e limita gli errori, tenendo sempre a distanza l’avversario, regolato 25-20 che vale il 2-0 locale grazie al break in battuta di Azzali (3 ace nel parziale).

La terza frazione vede Conti andare in difficoltà complice un problema fisico dopo aver già stretto i denti. Le due squadre iniziano a equivalersi, entra l’under 18 Martini, ma Podenzano riesce a mettere la freccia (12-18). A questo punto, coach Sagliani gioca la carta Periti, subito sfruttata in palleggio da Motta e ripagata con sei punti fondamentali nella rimonta poi chiusa 25-22 per il 3-0 finale.

MONTICELLI C.M.V.-ENI VOLLEY PODENZANO 3-0 (25-16, 25-20, 25-22)

MONTICELLI C.M.V.: Motta 4, Azzali 15, Conti 5, Zanoni 8, Olmi 3, Periti 8, Vicentini 9, Magistrati 1, Martini, Rossi 1, Spoto (L), Tedoldi, Galbignani (L). All.: Sagliani

Battute sbagliate 10, ace 7, ace subiti 5, muri 3, errori 26.

Risultati decima giornata serie D femminile girone A:

New Volley Pontenure-Emmezeta Synclean Team 03 0-3

Jovi Volley-Oasi Noceto 0-3

Energy Parma-San Polo C.el.i 3-2

Monticelli C.M.V.-Eni Volley Podenzano 3-0

Saib Vap-Pi.lu.via-Sc Parma 1-3

Mb Tecnology-Galaxy Realcart Collecchio 0-3

Classifica: Monticelli C.M.V. 27, Pi.lu.via-Sc Parma 25, Galaxy Volley Realcart Collecchio 24, Emmezeta Synclean 18, Oasi Noceto Lewer, Jovi Volley 13, Saib Vap 12, Eni Volley Podenzano, Energy Parma, Mb Tecnology 10, New Volley Pontenure, San Polo C.el.i 9.

Nella foto, la singolare esultanza del Monticelli C.M.V. dopo la vittoria contro l’Eni Volley Podenzano