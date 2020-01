Monticelli, col FAI una passeggiata invernale lungo le rive del Po

Il 2020 del FAI Piacenza inizia da Monticelli d’Ongina, con il primo appuntamento di un nuovo anno ricco di eventi.

A cura del Gruppo FAI di Monticelli, si terrà una passeggiata alla scoperta del suggestivo paesaggio invernale che caratterizza le rive del fiume Po nel territorio di Monticelli d’Ongina. Ritrovo domenica 2 febbraio alle ore 10.30 presso l’Associazione Motonautica di San Nazzaro e partenza alle 11 per la passeggiata lungo l’argine che prevede alcune soste per approfondimenti storici, aneddoti e curiosità su antiche cascine, sul vecchio tiro a segno e sulla zona della conca e della centrale idroelettrica di Isola Serafini. Pranzo presso il circolo “Amici del Po” e rientro a piedi alla volta di San Nazzaro (partenza alle 15.30) per ammirare il tramonto invernale sul Po.

“E’ una passeggiata adatta a tutti – spiegano gli organizzatori -, lungo un percorso pianeggiante di circa 3,5 km fino al luogo del pranzo e 3,5 km a tornare. Si consiglia abbigliamento caldo e comodo e calzature adatte a un percorso sterrato. Pranzo presso il circolo “Amici del Po” (menù fisso tradizionale) con antipasti di salumi misti piacentini, giardiniera casalinga, crostini con gras pist (lardo macinato con aglio prezzemolo); bis di primi con risotto al gutturnio e pasta di salame, pisarei e fasò; dolce: tiramisù; 1/2 lt acqua, 1/4 lt vino e caffè. In occasione dell’evento, sarà lanciato un contest fotografico social: i partecipanti sono invitati a pubblicare sul proprio profilo Instagram una fotografia della passeggiata, utilizzando l’hashtag #cosaFAIsulPo e menzionando @faidelegazionepiacenza. Alcuni degli scatti più suggestivi saranno repostati sul profilo Instagram della Delegazione FAI di Piacenza”.

INFO E PREZZI – L’iniziativa è aperta a tutti a contributo minimo di 23€ per gli iscritti FAI e 27€ per i non iscritti FAI (il contributo è comprensivo del pranzo e della passeggiata guidata). Se si desidera partecipare solamente alla passeggiata (provvedendo in autonomia al pranzo), il contributo è a partire da 3€ per gli iscritti FAI e 5€ per i non iscritti. Si segnala che ogni variazione/integrazione al menù del pranzo sarà a carico del singolo partecipante; si prega di segnalare al momento della prenotazione eventuali intolleranze alimentari. Possibilità di iscriversi al FAI in loco.

In caso di maltempo la passeggiata sarà spostata a domenica 9 febbraio con lo stesso programma. Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro giovedì 30 gennaio scrivendo a monticellidongina@gruppofai.fondoambiente.it o lasciando il proprio nominativo presso il punto FAI di Monticelli (Agenzia Viaggi Merli Travel) segnalando l’intenzione di partecipare alla passeggiata e al pranzo o alla sola passeggiata.

Info e prenotazioni: monticellidongina@gruoppofai.fondoambiente.it Agenzia Viaggi Merli Travel, Via Martiri Libertà, 41, 29010 Monticelli d’Ongina PC – Tel. 0523 172 3972 www.fondoambiente.it