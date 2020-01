Nelle scuole dell’Ottavo Circolo una colletta alimentare a favore della Caritas

Il 30 gennaio, in ricordo del giorno della morte di Gandhi, si celebra la giornata scolastica della pace e della non violenza.

Proprio in questa data alunni e docenti dell’Ottavo Circolo di Piacenza, partner accreditati del progetto Erasmus Plus “How Healthy are you?” 2019/2021, con scuole di Spagna, Regno Unito, Turchia e la scuola Montessori di Como, promuovono una colletta alimentare per raccogliere cibo da donare a chi versa in condizioni di indigenza. Si tratta di un’ azione congiunta delle scuole partner di progetto, che si propone di attivare atteggiamenti e comportamenti salutari, promuovendo il benessere in tutte le sue forme (alimentazione, ambiente, esercizio fisico, rapporti umani, benessere mentale ed emotivo). In questo contesto ogni mese il partenariato condivide un particolare obiettivo, con l’intento di sviluppare e mantenere abitudini e stili di vita salutari per sè e per gli altri.

Gennaio è dedicato all’attenzione verso chi non ha cibo e risorse sufficienti per vivere. Gli alunni, veri protagonisti del progetto, hanno riflettuto sulle diverse condizioni di vita presenti anche nella nostra città ed hanno organizzato la colletta alimentare, creando slogan, poster, contenitori con apposite segnalazioni dimostrandosi veri e propri “agenti di cambiamento” in una società talvolta indifferente e certamente distratta da false priorità.

Tra le tante riflessioni eccone alcune: “Siamo in Erasmus e condividiamo iniziative volte a migliorare la salute nostra e del Pianeta, per sostenere il benessere di tutti”; “Abbiamo deciso di fare una raccolta alimentare nelle scuole di Infanzia e Primaria del Circolo per poi donare il cibo raccolto alla Caritas, che lo distribuisce a famiglie bisognose o lo usa per la mensa aperta ai poveri”; “Abbiamo saputo che ogni giorno la mensa Caritas accoglie circa 130 persone da sfamare”; “Impegniamoci a donare qualcosa ai poveri, così tutti sono felici”; “Se donerai anche solo un seme farai del bene”; “E’ nel donare che riceviamo”; ”Se ognuno darà il suo contributo, ci sarà più cibo e meno fame”; “Please donate some food for people in need“; “A little bit me, a little you”; “If you give, you will receive much more”.

L’iniziativa, stavolta connessa ai partner Erasmus Europei,esprime l’orientamento del Circolo che vanta la solidarietà fra le proprie priorità educative, con eventi come il mercatino della solidarietà, la Fiera Primavera, la Maratona Pedibus per Unicef, la giornata del Risparmio le visite agli anziani e l’invio biglietti augurali ai malati. I genitori di tutti gli alunni hanno ricevuto l’invito via email dalla segreteria, che ha collaborato all’iniziativa dedicando tempo extra alla diffusione dell’evento.

La colletta alimentare è in programma dal 30 gennaio al 4 febbraio nelle scuole di Infanzia (Don Minzoni e Carella, Ottolenghi, Cervini, Besurica) e Primaria (Don Minzoni e Carella) dell’Ottavo Circolo: si raccoglierà cibo non deperibile come riso, pasta, olio e scatolame, che verrà poi donato alla Caritas di Piacenza. “Un grazie speciale – evidenziano dall’Ottavo Circolo – agli alunni che sanno impegnarsi concretamente per sostenere il benessere in tutte le sue forme”.