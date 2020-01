Neve in collina, allerta della Protezione Civile

Neve a bassa quota in arrivo a Piacenza.

La Protezione Civile Emilia Romagna ha diramato per la giornata di domani, 18 gennaio, un’allerta gialla che riguarda anche la nostra provincia: come si legge nel bollettino, sono previste precipitazioni su tutta la regione che assumeranno carattere nevoso sui rilievi fino a quote di 600/700 metri. Sono previsti accumuli attorno a 10 cm sulle zone di alta collina, mentre a quote superiori potranno raggiungere 20 cm (quindi inferiori alla soglia di allertamento per le aree montane).

Nel dettaglio, l’allerta gialla per neve riguarda le seguenti sottozone di allertamento:

A2 – Collina Romagnola (RA-FC-RN)

C2 – Collina Emiliana Orientale (BO-RA)

E2 – Collina Emiliana Centrale (MO- RE- PR)

G2 – Alta Collina Emiliana Occidentale (PC-PR);

H2 – Pianura Emiliana Occidentale (PC-PR)

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.