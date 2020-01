Incidente nella serata di sabato 25 gennaio lungo la strada provinciale Val Tidone tra Trevozzo e Nibbiano (Piacenza).

Per ragioni ancora da chiarire, una vettura si è ribaltata finendo la corsa a lato della carreggiata in un campo. Si tratta di una Volvo condotta da un uomo, soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Pianello ed estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco di Castelsangiovanni. Le sue condizioni non sono gravi: per lui contusioni e lo stato di choc.

Per i rilievi e regolare il traffico sul posto sono intervenuti i carabinieri di Agazzano.