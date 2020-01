Proseguono a ritmo serrato i controlli per contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Polizia stradale e Croce Rossa di Piacenza, in una partnership consolidata nel tempo, sono scesi di nuovo in campo con uomini, mezzi e strumentazioni.

Foto 2 di 2



Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio, gli agenti della PolStrada di Piacenza (con 3 pattuglie) assieme ai colleghi del distaccamento di Fornovo di Taro (Parma), guidati dal comandante Angelo Di Legge, hanno controllato decine di automobilisti all’altezza di una stazione di rifornimento in via Colombo a Piacenza.

Un dispositivo che ha visto la partecipazione di una decina di agenti della Polizia stradale e due medici della Polizia di Stato. In loro supporto 4 volontari della CRI con il presidente Alessandro Guidotti. Croce Rossa, infatti, ha messo nuovamente a disposizione un’ambulanza e la centrale operativa mobile, al servizio del personale medico della Polizia per effettuare gli screening tossicologici delle droghe con tamponi salivari.

Foto 2 di 2



La notte prende il via con due guidatori fermati in stato d’ebbrezza: un automobilista non fa cenno di fermarsi all’alt intimatogli dagli agenti e prosegue diritto. Un’auto pattuglia si lancia all’inseguimento e – grazie anche all’intervento congiunto di una pattuglia di guardie giurate, di passaggio proprio in quel momento lungo via Emilia Parmense – in pochi istanti riescono a fermare il guidatore che, successivamente, riferirà di non essersi accorto dell’alt che gli era stato imposto. A seguito degli accertamenti alcolemici farà segnare un valore prossimo a 2 g/l, con conseguente ritiro della patente e sequestro del veicolo.

Un’ora più tardi si verifica nuovamente un episodio analogo: un automobilista non si accorge della paletta alzata. Di nuovo un’auto pattuglia della Stradale si lancia all’inseguimento e riesce a bloccarlo alla rotatoria di via Conciliazione con via Colombo. Anch’egli dalle risultanze dell’etilometro risulterà ben oltre i limiti consentiti dalla legge.

Dopo tre ore e mezza di controlli, il bilancio è di 7 patenti ritirate: di cui due di neo patentati e una per guida anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

“Devo purtroppo constatare che i numeri non sono rassicuranti – ha analizzato Alessandro Guidotti, presidente Croce Rossa Piacenza – ancora troppe le persone che si mettono alla guida dopo aver bevuto alcol ben oltre quanto la legge dispone. Rivolgo un appello a tutti gli automobilisti a mettersi al volante solo se in condizioni psicofisiche ottimali, non solo perché il rischio è quello di vedersi ritirare la patente ma, proprio a causa dei sensi annebbiati da alcol o droghe, di procurare gravi incidenti, così come si è visto anche a Piacenza e provincia”.