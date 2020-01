Nuoto, gli atleti della Nino in gara a Lodi nella Coppa Tokyo

Dopo la pausa per le vacanze natalizie, tornano sui blocchi di partenza gli atleti della Nino Bixio (Piacenza), impegnati lo scorso week end a Lodi nella terza prova della Coppa Tokyo.

Questa manifestazione ha visto gareggiare gli atleti delle categorie assoluti. Mentre per gli esordienti era possibile effettuare solo le distanze dei 400 misti e degli 800 e 1500 stile libero. Hanno gareggiato nella categoria esordienti A quindi solo Trespidi Sara nei 400 misti in 6’02”68 e Ricci Fabio sempre nei 400 misti in 5’20”86. Nella categoria Ragazzi 2006: Bertuzzi Jacopo nei 50 stile libero in 33”69 e nei 100 stile libero in 1’14”11 e Trespidi Luca nei 400 misti in 5’34”23, nei 50 stile libero in 29”37 e nei 200 delfino in 2’44”38. Nella categoria Ragazzi 2005-2004: D’Ascanio Simone nei 200 stile libero in 1’58”83, nei 400 stile libero in 4’14”87 e nei 100 stile libero in 55”19 e Zanirato Francesco nei 200 stile libero in 2’25”31.

Nella categoria Juniores: Dordoni Emma nei 200 stile libero in 2’16”15, nei 100 delfino in 1’13”14 e nei 100 stile libero in 1’03”15, Saltarelli Marta nei 200 stile libero in 2’22”76, nei 100 dorso in 1’17”12 e nei 200 dorso in 2’40”35, Silva Giada nei 200 stile libero in 2’26”90 e nei 100 stile libero in 1’08”03, Finetti Daniel nei 50 delfino in 30”98, nei 50 stile libero in 27”72 e nei 100 stile libero in 1’00”98, Malfasi Alessandro nei 200 stile libero in 1’57”11, nei 50 stile libero in 24”35 e nei 100 stile libero in 53”63, Mattioli Umberto nei 200 stile libero in 2’06”50 e nei 100 dorso in 1’05”55 e Ronca Nicolò nei 50 delfino in 28”15, nei 50 stile libero in 26”10 e nei 100 stile libero in 58”42.

Nella categoria Assoluti: Capra Martina nei 200 stile libero in 2’24”82, nei 100 delfino in 1’11”23 e nei 200 delfino in 2’38”02, D’Ascanio Chiara nei 200 stile libero in 2’22”95, 400 stile libero in 5’04”03 e nei 100 stile libero in 1’08”44 e Piazza Nicolò nei 50 delfino in 26”59 e nei 50 stile libero in 25”45.