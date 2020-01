Nuoto pinnato, domenica alla Raffalda il Trofeo “Città di Piacenza”

Domenica alla piscina Raffalda il 7° trofeo Città di Piacenza, gara di nuoto pinnato organizzato dalla associazione sportiva piacentina Calypso.

In questa edizione in gara 340 atleti per un totale di 916 atleti gara. 22 le società iscritte, provenienti da Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto. Figurano tra i partecipanti anche gli atleti Svizzeri della Flipper team di Locarno e i rappresentanti di San Marino della Domus. Tantissimi i partecipanti anche in questa edizione, la maggior parte giovani che testimoniano la crescita di questo sport a livello Italiano.

Il trofeo prevede gare di 50, 100, 200 e 400 metri stile pinne e monopinna, oltre alle staffette 4×50 in entrambi gli stili. Al mattino gareggeranno le categorie esordienti ed i master, la sessione pomeridiana vedrà impegnati gli agonisti tra i quali figura qualche nome importante del movimento nazionale. La Calypso sarà presente con tutti i suoi atleti e gareggerà in tutte le categorie cercando di ribadire la vittoria del trofeo ottenuto nelle ultime stagioni.