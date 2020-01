Nuova finestra sul tempo di Nereo Trabacchi: l’autogrill di Fiorenzuola

Nuova finestra sul tempo di Nereo Trabacchi.

Le finestre sul tempo sono così, non si aprono per mesi poi in una sola giornata se ne aprono due…

Dopo quella di questa mattina in piazza Cavalli, nel pomeriggio mi è successo a Fiorenzuola d’Arda là dove nel 1959, firmato da Angelo Bianchetti fu inaugurato l’autogrill tutto in acciaio, con due scali ai lati e una galleria vetrata riservata al ristorante, il primo del genere eretto in Europa… Ed ecco che la finestra sul tempo ci regala come sempre un incastro tra ieri e oggi…

Alla prossima

Nereo