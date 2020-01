Nuova sede Cgil a Bobbio, inaugurazione con il vice segretario Colla

Una nuova sede per la Camera del Lavoro – Cgil a Bobbio (Piacenza).

Verrà inaugurata venerdì 10 gennaio in piazza Santa Fara, nel cuore del borgo “più bello d’Italia”, la sede del sindacato che vedrà a disposizione della cittadinanza sia swervizi di tutela del lavoro, sia i servizi di patronato, assistenza fiscale e molto altro. Al taglio del nastro parteciperà il vicesegretario generale della Cgil, Vincenzo Colla. L’appuntamento è per le 16 e 30 di venerdì 10 gennaio in piazza Santa Fara numero 6, Bobbio.

Oltre a Vincenzo Colla, saranno presenti il sindaco della cittadina della Valtrebbia, Roberto Pasquali, il segretario generale della Cgil di Piacenza, Gianluca Zilocchi, il segretario organizzativo, Ivo Bussacchini, e il segretario del sindacato pensionati, Luigino Baldini.