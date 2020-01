Oggi verrà svelato il mistero del Klimt

Il quadro ritrovato nell’intercapedine della galleria Ricci Oddi lo scorso dicembre è davvero il Ritratto di Signora di Gustav Klimt, rubato a Piacenza quasi 23 anni fa?

Oggi, nel primo pomeriggio, verranno comunicati alla stampa gli esiti della perizia commissionata dalla Procura, su indicazioni di Ornella Chicca, a tre esperti del ministero dei Beni Culturali. In attesa dell’ufficializzazione dell’esito, chi ha potuto esaminare il quadro, recuperato dai giardinieri che stavano togliendo l’edera dalle pareti del chiostro retrostante la Galleria, si è già sbilanciato in merito alla sua autenticità.

Il furto del Ritratto di Signora venne scoperto il 22 febbraio del 1997, ma quasi sicuramente venne commesso nei giorni precedenti: in quel periodo l’opera era stata spostata, perché doveva essere esposta in una grande mostra a palazzo Gotico. Le indagini affidate ai carabinieri hanno quindi battuto diverse piste, ma il destino del quadro è rimasto avvolto nel mistero, fino a un mese fa.

Un’opera, quella del Klimt, dal valore inestimabile, complice anche la felice intuizione dell’allora studentessa del Colombini di Piacenza, Claudia Maga. che scoprì come il maestro della Secessione Viennese avesse utilizzato un ritratto precedente, che si riteneva perduto, come tela per dipingere il “Ritratto di signora”. Proprio questa particolarità aveva attirato l’attenzione del mondo dell’arte internazionale sull’opera. Su come sia stata riportata – autentica o meno – la tela, farà luce la polizia di Piacenza.