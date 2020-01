Pagani “Basta misure emergenziali sull’aria, il Comune spieghi cosa vuole fare”

“Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2020 prevede 90 azioni mirate a migliorare la qualità dell’aria, con particolare riferimento al problema delle polveri sottili, che sono la vera emergenza per il nostro territorio. Ma al di là delle misure emergenziali (obbligatorie!), cosa sta facendo la nostra amministrazione comunale? con questo elenco dettagliato di azioni, a meno che non si tiri fuori dal cilindro qualcosa di magico per risolvere il problema dell’inquinamento atmosferico, ogni omissione è un atto di grave negligenza nei confronti dei cittadini”.

Così Caterina Pagani, candidata alle elezioni regionali nella lista Bonaccini Presidente per la Circoscrizione di Piacenza. L’appello è diretto alla amministrazione comunale di Piacenza: “Servono chiarimenti su quali azioni intendono mettere in atto in un piano di dettaglio e rendano conto a tutti i cittadini annualmente lo stato di avanzamento dei progetti”.