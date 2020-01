Palazzo Galli, apertura straordinaria serale della mostra su Giacomo Bertucci

Mostra “Giacomo Bertucci tra Ghittoni e de Pisis”, apertura straordinaria serale a Palazzo Galli.

“Stante i numerosi visitatori – spiega la Banca di Piacenza che organizza l’evento – che hanno apprezzato la mostra, in corso a Palazzo Galli fino al 19 gennaio, e le richieste per una visita serale che sono arrivate da persone occupate nei giorni di lavoro, la Banca di Piacenza ha disposto un’apertura straordinaria serale per sabato prossimo, 18 gennaio, fino alle ore 22, in prosecuzione dell’ora di visita ordinario”.

“Ricordiamo che l’ingresso è libero (orari: dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19; sabato e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; sabato 18 gennaio fino alle 22) per Soci e Clienti della Banca. Per i non Clienti, ingresso gratuito ma con biglietto nominativo richiedibile esclusivamente al sito www.bancadipiacenza.it. Sono previste visite guidate libere a tutti la domenica mattina (ore 11) e pomeriggio (ore 16,30) – prenotazione consigliata (relaz.esterne@bancadipiacenza.it) e visite guidate per Soci, Clienti e non Clienti in data e ora da concordarsi (relaz.esterne@bancadipiacenza.it). Prenotazione obbligatoria per tutti. I non Clienti devono essere muniti di biglietto di ingresso alla mostra. L’evento è sostenuto dalla sola Banca e non grava sulla comunità”.