Pasquali (Bonaccini Presidente) “Basta fake news anche se si è in campagna elettorale”

Nota stampa di Roberto Pasquali, candidato alle elezioni regionali con la lista “Bonaccini Presidente”

Con dispiacere vedo pubblicata una foto di gruppo con un titolo “Bonaccini è venuto solo in campagna elettorale” ed allora mi chiedo come può un senatore della repubblica fare certe dichiarazioni che sono false, quando è proprio lui che è venuto a Bobbio solo in campagna elettorale, ma forse quelli che lo hanno imboccato e gli hanno fatto fare una meschina figura dovrebbero solo chiedere scusa a Bobbio e alla valle.

Il Presidente Bonaccini è venuto in Valtrebbia almeno 25 volte nei suoi cinque anni di mandato ed è andato in tutti i comuni, anche se di colore politico diverso. E’ venuto per eventi tragici come l’alluvione del 2015 ed anche per verificare la ricostruzione.avvenuta per l’80% in tutti comuni delle Valli Trebbia, Luretta e Nure. Mentre noto che chi è venuto in queste settimane in Valtrebbia solo per la campagna elettorale e basta non conosce i problemi e soprattutto i suggeritori dovrebbero dare notizie vere e non fake news.

Bonaccini in ogni occasione è venuto e soprattutto ha finanziato tantissime richieste fatte dai Sindaci che hanno permesso di intervenire per contrastare il dissesto idrogeologico e se vado a rileggere gli interventi finanziati debbo dire che sono tantissimi ed anche nel nostro comune e ultimamente si sta intervenendo, in emergenza, al villaggio Auxilia, sulla strada di Dezza e in Valgrana. E il mio grandissimo grazie va al Presidente, all’Assessore Gazzolo e a tutti i dirigenti e funzionari regionali. Senza dimenticare gli innumeroli finanziamenti per la cultura (Museo Mazzolini e Museo della Città per citarne alcuni), Bobbio Film Festival e Corsi di fare Cinema. Quante volte è venuto il senatore Calderoli? Mai nei miei 20 anni fatti come Sindaco della Città di Bobbio. E ricordo anche che lo scorso anno avevo invitato il Ministro Centinaio, ma forse non eravamo in campagna elettorale e quindi non è venuto.

Per verità e onestà dico che a Bobbio sono venuti il Senatore Pisani, l’Onorevole Murelli, il Senatore Vallardi e il Senatore Iwobi. Colgo anche l’occasione per ricordare che Bobbio è divenuto Borgo più bello d’Italia grazie al grande lavoro fatto dall’Amministrazione Pasquali dal 2014 al 2019 con un notevole impegno del Vice Sindaco e degli Assessori e quindi, quando qualcuno, che è diventato leghista nell’ultima ora perché il vento che spira è quello e si vuole prendere i meriti da un palco in Piazza San Francesco per il riconoscimento, visti i video, dovrebbe invece riconoscere chi ha lavorato per raggiungere l’obiettivo. Non è certamente farina del suo sacco…