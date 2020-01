Perdita d’olio dopo l’incidente, bonifica della rotonda alla Veggioletta

A seguito di un sinistro che ha causato la perdita di olio motore dal mezzo coinvolto nello scontro, il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmate operazioni di bonifica dell’area interna della rotatoria lungo la Tangenziale Sud Ovest di Piacenza, alla progressiva chilometrica 6+280 lato sinistro, ossia alla Veggioletta.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone il restringimento della carreggiata, regolato da movieri, dalle ore 8 e 30 alle ore 12 e 30 del giorno 22 gennaio 2020, alla progressiva chilometrica 6+280 lato sinistro, in Comune di Piacenza.