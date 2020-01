Infortunio in un’officina, uomo trasportato a Parma: è grave

E’ in gravi condizioni l’uomo che questa mattina ha avuto un incidente in un’officina in zona Perino di Coli.

Secondo quanto ricostruito, dopo aver accusato un malore, l’uomo – non un dipendente ma un cliente – sarebbe caduto all’interno di una buca di ispezione per auto riportando diverse lesioni: sul posto per prestare i primi soccorsi un’ambulanza del 118 di Bobbio, a cui si è aggiunto anche l’elisoccorso proveniente da Pavullo, che una volta prelevato il ferito lo ha trasportato in volo presso l’ospedale di Parma, dove è ricoverato nel reparto di rianimazione.

Ingaggiati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.