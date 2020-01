Perseguita e aggredisce l’ex compagna, 33enne ai domiciliari

Arresti domiciliari per un piacentino di 33 anni, accusato di stalking, lesioni e maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, una donna di origine dominicana di 45 anni, con una figlia di 9 anni.

La donna, quando ha trovato il coraggio di rivolgersi alla questura di Piacenza per denunciare la situazione, ha riferito di aver iniziato una relazione con lui nel luglio 2019. Fin da subito si era accorta subito che non era una persona equilibrata, alternando liti e riappacificazioni. In ottobre la coppia si era separata, per riappacificarsi e tornare insieme nel dicembre successivo.

Il 2 gennaio scorso la situazione precipita: alle 19 e 30 l’uomo in preda alla gelosia le prende il cellulare, legge qualcosa che lo fa infuriare e inizia una violenta lite, secondo quanto ha poi riferito la donna: rompendo un tavolo e aggredendo la donna, colpendola con un pugno al petto e una testata. Le avrebbe anche spento una sigaretta in faccia.

La 45enne ha così richiesto l’intervento della polizia, non denunciando subito le violenze ricevute, ma chiedendo aiuto per far allontanare l’uomo di casa.

Dopo qualche giorno però il ripensamento. La 45enne decide di rivolgersi al Pronto Soccorso, dove le due lesioni vengono giudicate guaribili in 15 giorni, e trova la forza di denunciare le violenze subite: racconta di aver dovuto cambiare numero di telefono perché tempestata di chiamate e anche di messaggi, anche centinaia al giorno, e di aver dovuto chiudere i propri profili social.

Una situazione insostenibile – alla quale la figlia della donna non avrebbe assistito – confermata anche da alcune testimonianze raccolte dalla polizia.

Il Giudice per le indagini preliminari ha pertanto ha accolto le richieste del Pubblico Ministero ed ha disposto gli arresti domiciliari per il 33 enne.