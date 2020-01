Piace, a centrocampo arriva Franchini. El Kaouakibi alla Pianese

Movimenti di mercato in casa Piacenza Calcio. Dopo gli acquisti di Polidori e Castellana il club biancorosso inserisce a centrocampo Simone Franchini, che arriva a titolo definitivo dal Cesena.

Classe ’98, Franchini è cresciuto nelle giovanili del Sassuolo prima di passare alla Reggina in Serie C, collezionando 30 presenze e una rete; quindi l’esperienza al Cesena, dove ha raccolto tredici presenze in campionato e tre in Coppa Italia. Saluta invece Piacenza dopo pochi mesi Hamza El Kaouakibi, che nella prima parte di stagione ha trovato poco spazio: tornato al Bologna, è stato girato in prestito alla Pianese.

Foto Piacenza Calcio