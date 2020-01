Piace, il campionato riprende da Modena. Franzini “Ripartiamo con il piede giusto”

Riparte a Modena il campionato del Piacenza che torna in campo domenica (fischio d’inizio ore 15) per la seconda giornata del girone di ritorno (il 23 gennaio è invece in programma il recupero della gara contro l’Arzignano, saltata per lo sciopero indetto dalla Lega Pro).

Una gara ricca di insidie per i biancorossi – che hanno chiuso il girone d’andata al sesto posto con 34 punti – davanti a una squadra rivitalizzata dal cambio di allenatore: l’arrivo di Michele Mignani, al posto di Mauro Zironelli, ha infatti coinciso con un filotto di tre vittorie consecutive. Il Piace riprenderà la sua marcia potendo contare su due nuovi innesti in organico, Castellana e Polidori, con quest’ultimo che potrebbe essere gettato subito nella mischia a far coppia in avanti con bomber Paponi, vero mattatore fra i biancorossi nella prima parte di stagione.

“Il Modena è una squadra importante e viene da tre vittorie consecutive grazie alle quali si è riportata in zona playoff – le parole di Franzini alla vigilia -. Sono tutte gare complicate, dobbiamo farci trovare con la condizione e la testa giusta. Sappiamo benissimo che dobbiamo cercare di ripartire bene, in questo periodo abbiamo caricato un po’ di più la preparazione perché la sosta è stata più lunga del previsto: la ripresa è sempre un punto interrogativo per tante variabili, vedremo domenica come starà la squadra. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e usare le nostre armi: compattezza e solidità”.

Il Modena, tornato fra i professionisti dopo un solo anno in Serie D seguito al fallimento, ha fin qui messo insieme 29 punti che valgono l’ottavo posto in classifica. Problemi in attacco per Mignani, che dovrà con tutta probabilità rinunciare agli infortunati Sodinha e Rossetti. Novità dal mercato sono arrivate nelle ultime ore con gli acquisti del centrocampista Mattia Muroni dall’Olbia e del difensore francese Maxime Giron. All’andata al Garilli il Piacenza si impose per 2-1 grazie alla doppietta di capitan Pergreffi, con la rete decisiva siglata in pieno recupero.