“Piacentini soddisfatti del cimitero urbano” Lo dice l’indagine

I piacentini danno i voti al cimitero urbano. E la pagella è decisamente positiva: una promozione ottenuta con il massimo dei voti. Il giudizio migliore lo merita il personale degli uffici, premiato per disponibilità, competenza e riservatezza in un settore particolarmente delicato.

Un punteggio ben al di sopra della media la conseguono anche gli addetti alle esequie per il proprio operato. Complessivamente, su una votazione massima di 5 punti, il cimitero piacentino si è guadagnato 4,5, valutazione che sottolinea il grande apprezzamento da parte dei fruitori.

E’ quanto emerge da un’indagine svolta da Emisphera, società di ricerca di mercato, al termine di un’analisi commissionata dalla Piacenza Servizi Cimiteriali che ha visto coinvolti oltre un centinaio di utenti della struttura urbana. L’indagine si è svolta nel periodo della festività dei defunti sotto forma di interviste faccia a faccia attraverso un questionario composto da 16 domande e ha coinvolto persone che hanno visitato il cimitero più di una volta nel corso dell’anno e sono dunque a conoscenza di eventuali problemi della struttura. L’età media degli intervistati è di 60 anni, con il campione che vede una buona rappresentanza delle diverse fasce di età e una divisione praticamente identica fra uomini e donne.

Analizzando le voci in dettaglio, ben il 96 per cento degli utenti coinvolti è soddisfatto del servizio di taglio erba, così come è particolarmente apprezzata la cura delle siepi (95 per cento si dichiara “molto soddisfatto” o “abbastanza soddisfatto”) e delle fioriere. Risultati praticamente identici anche quando si parla della manutenzione dei passaggi in ghiaia e della pulizia di tutte le gallerie, sotterranei e scale della struttura.

Nel questionario erano comprese domande anche sull’illuminazione votiva e anche in questo caso l’85 per cento del campione si è espresso come “molto soddisfatto” o “abbastanza soddisfatto”. Complessivamente il giudizio dei piacentini è eccellente, se è vero che la votazione più bassa, sempre su una scala di 5 punti, è stata il 4.1 assegnato allo svuotamento dei cestini.

«Sono risultati – spiega Alessandro Di Mauro, amministratore delegato della Piacenza Servizi Cimiteriali – che ci soddisfano enormemente, perché testimoniano l’ottimo lavoro svolto in questi anni a Piacenza. E a promuoverci sono stati i cittadini, dunque gli utenti principali della struttura. Ci fa particolarmente piacere il giudizio sui nostri dipendenti, perché riteniamo che alla base di tutto debba esserci una grande professionalità e un attento rapporto umano con chi ha necessità spesso impellenti legate ai propri defunti.

E ovviamente siamo contentissimi anche del giudizio molto positivo sul decoro di una struttura che risente inevitabilmente del corso degli anni ma che ci sforziamo di rendere fruibile a tutti nel modo migliore possibile. Questo i piacentini lo hanno capito: siamo consapevoli che il lavoro da fare sia ancora tanto e non riteniamo il giudizio finale come un punto di arrivo, ma la pagella ci soddisfa pienamente ed è un invito a proseguire sulla strada già tracciata». (nota stampa)