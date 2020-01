Piacenza Pallanuoto, sabato l’esordio contro Dinamica Torino

Sabato 25 Gennaio alle ore 19 e 15 si disputerà la seconda giornata di Serie B maschile di pallanuoto e per Piacenza Pallanuoto 2018 sarà l’esordio casalingo nella piscina comunale di Cremona contro la Dinamica Torino.

La squadra torinese è notevolmente cambiata rispetto allo scorso anno; dopo la partenza dei giocatori più esperti la squadra si è ringiovanita con l’inserimento di elementi della Under 20, dei portieri Mascali dall’Ortigia e Deliu dalla Safa Torino. Dalla Safa sono arrivati anche Procacci e Carluccio e Lauria dalla Torino 81. Anche l’allenatore Miro Trumbic di nazionalità Croata è un nuovo arrivo; giocatore in Italia e Grecia, nonché allenatore della nazionale Cinese e poi del Kazakistan. Confermato il capitano storico Andrea Cigolini. La Dinamica Torino è una squadra giovane che fa del contropiede e della rapidità delle armi micidiali. Sabato scorso al debutto in campionato è risultata vincente contro Imperia per 12-9.

La squadra piacentina è ansiosa di riscattarsi dalla sconfitta di Lerici che è una pretendente alla promozione. Sarà assente Martini per impegni di lavoro, ma rientrerà Mastrogiovanni per essere disponibile per mister Fresia. Le due squadre hanno in comune la bassa media d’età e la rapidità di gioco. Ci si aspetta quindi una partita combattuta ed avvincente, nella quale Torino punterà alla seconda vittoria e Piacenza cercherà i primi punti con il sostegno del proprio pubblico.