Pioggia di premi al Piacenza dall’Italian Sport Awards

Pioggia di premi per il Piacenza Calcio dall’Italian Sport Awards, gli Oscar del calcio per la stagione 2018/19.

L’evento, giunto alla sua nona edizione, è ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani, con il patrocinio di Coni, Figc, Leghe, e nasce con l’intento di omaggiare gli sportivi, in particolare i calciatori italiani, che si sono contraddistinti durante l’anno nelle rispettive categorie sportive nazionali di appartenenza. Quattro i riconoscimenti conquistati dal Piacenza con propri tesserati nella scorsa stagione per quanto riguarda il girone A di Serie C: Luca Matteassi si è aggiudicato il premio come migliore Direttore Sportivo, Alessio Sestu come miglior centrocampista, Ermanno Fumagalli (oggi al Foggia) come miglior portiere e Simone Della Latta per il gol più bello. A loro si aggiunge Daniele Paponi, lo scorso anno alla Juve Stabia, nominato miglior attaccante del girone C.

A votare una giuria popolare e una tecnica composta da giornalisti sportivi nazionali, mister, calciatori, dirigenti, addetti stampa: i riconoscimenti verranno consegnati in occasione della Notte degli Oscar del Calcio Italiano, in programma martedì 4 febbraio presso l’Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia (Napoli).