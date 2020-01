Più Europa, i candidati piacentini si presentano “Fermiamo Opa sovranista di Salvini”

Elezioni Regionali, la lista “Più Europa – Psi – Pri” a sostegno di Stefano Bonaccini presenta i quattro candidati piacentini: Marco Arcelli Fontana, Luca Ciardelli, Marta Miglioli, Monica Galaverna.

Nella mattinata dell’8 gennaio presso la Serra di Palazzo Ghizzoni con loro c’era anche il segretario nazionale di Più Europa, Benedetto Della Vedova. “Pur essendo la nostra un’esperienza politica recente – ha affermato -, nelle ultime elezioni europee a Piacenza abbiamo avuto un risultato positivo. La nostra presenza anche alle Regionali vuole quindi innanzitutto essere un modo per informare gli elettori che noi ci siamo, che continuiamo a metterci la faccia. Abbiamo quindi deciso di “sfidare la sorte” e scendere in campo per due partite fondamentali. La prima è quella che riguarda il buon governo della Regione, quello che Bonaccini ha portato avanti in questi anni e che noi vogliamo sostenere; la seconda si gioca a livello nazionale, ed ha l’obiettivo di fermare l'”Opa” sovranista, populista e antieuropeista di Salvini, che vuole prima passare dalla Regione per poi estendersi su tutto il Paese”.

“Con queste elezioni noi vogliamo fargli andare “indigesto” il primo boccone – ha spiegato Dalla Vedova -. L’Emilia Romagna è la regione che più di tutte negli ultimi anni ha aumentato l’export, questo avviene per definizione se hai un atteggiamento aperto, non certo portando avanti idee reazionarie e di chiusura: le grandi opportunità vengono in questo modo”.

Parola poi ai tre candidati della lista presenti (Marta Miglioli era assente). “Ho accettato questa sfida – le parole di Marco Arcelli Fontana – perché credo che anche con un partito piccolo come questo si può portare qualcosa di innovativo. Nella mia esperienza, che risale a circa 20 anni fa, come assessore del Comune di Piacenza ho imparato che anche nella gestione di una piccola realtà ci si trova a far parte di un sistema complesso: voglio parlare a quelle persone che hanno un latente interesse verso la politica”.

“La ragione principale della mia candidatura è quella di tenere alta l’attenzione sui temi della legalità e della presenza della mafia in Emilia Romagna – ha poi affermato Ciardelli -. Una presenza – come mostrano anche i recenti fatti accaduti anche nella nostra città – radicata sia nel tessuto sociale che politico”. “Mi sono candidata per essere cittadina attiva e portare la mia esperienza ventennale nel campo del sociale – ha infine spiegato la candidata Monica Galaverna -. Credo sia necessaria una riprogrammazione dei servizi per far fronte ai continui cambiamenti della società”.