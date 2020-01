Più Europa, in S.Ilario incontro elettorale con Benedetto Della Vedova

Martedì 21 gennaio, a Piacenza, alle 18, presso l’Auditorium Sant’Ilario, in via Garibaldi 17, il segretario nazionale di Più Europa Benedetto Della Vedova parteciperà a un evento elettorale della lista “Più Europa-Psi-Pri” per le elezioni regionali del 26 gennaio, a sostegno di Stefano Bonaccini presidente.

Saranno presenti Mauro Del Bue, direttore dell’Avanti; Anna Maria Corazza, già parlamentare europea; Dino Guido Rinoldi, professore di diritto dell’Unione europea all’università Cattolica di Piacenza. Saranno presenti inoltre i candidati alle elezioni regionali: Marco Arcelli Fontana, Marta Miglioli, Luca Ciardelli e Monica Galaverna.