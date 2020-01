Polveri sottili di nuovo nella norma, ma l’aria rimane pessima

Rientrano nella norma i valori delle polveri sottili (Pm10) a Piacenza.

Dopo due giorni consecutivi di sforamento il 6 e il 7 gennaio (con concentrazione media di inquinanti nell’aria rispettivamente di 56 e 68 microgrammi per metro cubo), nella giornata dell’8 dicembre (ultimo dato disponibile) le centraline Arpae hanno riportato un valore pari a 49 microgrammi per metro cubo, appena sotto la soglia limite fissata a 50. Una lieve “tregua” che, per il momento, non porterà all’entrata in vigore delle misure emergenziali su traffico veicolare e inquinamento, da protocollo regionale (LEGGI QUI) applicate in caso di tre giorni consecutivi con le Pm10 “fuorilegge”.

Resta il fatto che dall’inizio dell’anno la qualità dell’aria nella nostra città è stata davvero pessima, con sei giorni di sforamento della soglia limite e solo due giorni a norma. Inoltre, le previsioni meteo dei prossimi giorni, che annunciano tempo stabile e assenza di precipitazioni, non lasciano immaginare una netta inversione di tendenza né un sensibile miglioramento della situazione inquinamento.