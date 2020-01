Positivo test per la Canottieri Ongina a domicilio del Valtrompia (1-4)

La squadra di Mauro Bartolomeo si è confrontata con i pari categoria bresciani in vista della ripresa di campionato contro Scanzorosciate

MONTICELLI (PIACENZA), 5 GENNAIO 2020 – Positivo test di inizio anno per la Canottieri Ongina, che ha inaugurato il 2020 con l’allenamento congiunto di sabato scorso a Bovezzo (Brescia) a domicilio del Valtrompia Volley, formazione compagna di avventura nel campionato di serie B maschile nel girone B. Cinque i set interi disputati dalle due formazioni, con la squadra di Bartolomeo che ha chiuso 3-0 per poi aggiudicarsi anche il primo dei due parziali aggiuntivi giocati di comune accordo, mentre l’ultimo è stato conquistato dai padroni di casa per l’1-4 conclusivo. Nell’occasione, il tecnico cremonese della formazione piacentina ha fatto ruotare tutti gli effettivi; unico indisponibile per un problema fisico, l’opposto Henry Miranda, “arruolato” all’arbitraggio del test informale. Diverse le note positive nella metà campo piacentina, tra cui i 20 muri messi a segno.

Il test si inserisce nell’ottica di tener vivo il ritmo partita in vista della ripresa di campionato, fissata per sabato quando la Canottieri Ongina affronterà in casa lo Scanzorosciate.

VALTROMPIA VOLLEY-CANOTTIERI ONGINA 1-4

(17-25, 22-25, 27-29, 21-25, 25-18)

CANOTTIERI ONGINA: Amorico 16, De Biasi 14, Boschi 5, Caci 22, Fall 2, Ferrari Ginevra 13, Cereda (L), Rossi (L), Perodi, Ousse 10, Kolev 5, Piazzi 4. All.: Bartolomeo

Nelle foto di Linda Stevanato, alcuni momenti del test di Bovezzo tra Valtrompia Volley e Canottieri Ongina

Ufficio stampa Canottieri Ongina