Prevendita Modena-Piacenza, ecco le informazioni

Sfida tra Modena e Piacenza del 12 gennaio, ecco le informazioni per ottenere i biglietti.

La società Modena calcio comunica che a partire dalle ore 15 di Giovedì 2 Gennaio 2020 sarà attiva la prevendita dei biglietti del settore ospiti per la gara Modena – Piacenza in programma domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15 presso lo stadio “A. Braglia” di Modena, valevole per la 21^ giornata del campionato Serie C 2019/2020.

I tagliandi potranno essere acquistati:

– on-line sul sito https://www.vivaticket.it/ita/category/sport/calcio

– Presso i punti vendita autorizzati Vivaticket:

1) TABACCHERIA CARMAGNOLA, Piazza Cavalli, 30 Piacenza

2) GOLD BET, via Alessandria – Piacenza

3) CARTOLERIA EDICOLA IL GIRASOLE, via Roma, 36 Borgonovo V.T.

4) SEGNALI DI FUMO, via S.Rocco 11, Fiorenzuola d’Arda

PREZZO SETTORE OSPITI:

Biglietto Intero: 15.00 Euro + 1.50 Euro (costo di prevendita)

I tagliandi del Settore Ospiti si possono acquistare fino alle ore 19:00 di SABATO 11 GENNAIO 2020, pertanto il giorno della gara NON sarà possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti.

I biglietti potranno essere acquistati senza Fidelity Card

– l’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione delle norme del regolamento d’uso dello Stadio Braglia, consultabile al seguente link: https://modenacalcio.com/regolamento-duso/

– La regolamentazione per l’ingresso degli striscioni, dei megafoni e dei tamburi allo Stadio è consultabile al seguente link: https://modenacalcio.com/regolamento-striscioni/

– Il codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso è consultabile al seguente link: https://modenacalcio.com/regolamentazione-titoli-di-accesso/

– Il sistema di gradimento di cui si è dotata la Società è consultabile al seguente link:

https://modenacalcio.com/sistema-di-gradimento/