Prima sconfitta a metà campionato per la Vigor in trasferta a Sasso Marconi (3-2)

Una Vigor propositiva e con l’uomo in più per un tempo non riesce nell’intento di dar continuità alla bella vittoria della domenica precedente contro il Fanfulla, cedendo 3-2 sul campo bolognese del Sasso Marconi Zola nella seconda giornata di ritorno.

Per il Carpaneto, si tratta della prima sconfitta nella seconda metà di campionato in una sfida tra due squadre che alla vigilia erano appaiate in classifica a quota 18 punti, in zona play out. Così, dopo il passo falso la squadra di Stefano Rossini resta al palo, vedendo la zona salvezza diretta ora a tre lunghezze. Un vero peccato, perché Mastrototaro e compagni hanno fatto la partita per buoni tratti, ma hanno concretizzato poco e al contempo pagato a caro prezzo ingenuità difensive sulle marcature locali. Il lato positivo è averci creduto fino alla fine, con una rimonta spettacolare nel finale che però non è bastata per evitare la sconfitta.

LA PARTITA – La Vigor deve rinunciare a quattro giocatori (infortunati Romeo e Rantier e squalificati Galazzi e Matteo Rossini), così il tecnico Stefano Rossini deve ridisegnare giocoforza la squadra, scegliendo un 4-4-2 con Bruno-Rivi coppia avanzata. Al 12’ il Sasso Marconi Zola passa in vantaggio: assist di Seck per Draghetti che trafigge Luppi per l’1-0 locale. Proteste bolognesi al 24’ per il contatto in area tra Rrapaj e Confalonieri, ma l’arbitro fa giocare, poi alla mezz’ora Luppi è prodigioso sul tiro di Seck. La Vigor prova a reagire e si affida all’esperienza di Salvatore Bruno, ma il suo diagonale al 33’ termina di poco a lato. Due minuti dopo il centravanti del Carpaneto ci riprova di prima intenzione (alto), mentre allo scadere Cosner viene espulso per fallo su chiara occasione da rete, sebbene la squadra di Farneti trovi il 2-0 con un’azione personale di Grazhdani.

Nella ripresa, ancora Bruno pericoloso al 78’, anche se Cheli fa buona guardia, mentre all’81’ Grazhdani va vicino al 3-0 e alla doppietta personale. Tutto finito? No, perché il finale è scintillante: al 90’ rigore per la Vigor per fallo di Zannoni su Zazzi e trasformazione di Mastrototaro. Si v al recupero: al 92’ Taiwo si invola, scarta gli avversari e appoggia per Monti, autore del 3-1. Disperato il forcing piacentino premiato al 94’ dal gol di Barba, che risolve la mischia, poi Taiwo colpisce un palo prima del triplice fischio.

SASSO MARCONI ZOLA-VIGOR CARPANETO 3-2

SASSO MARCONI ZOLA: Cheli, Mele, Magliozzi, Prati, Cosner, Serra, Seck (67’ Zannoni), Galeotti, Grazhdani (86’ Taiwo), Draghetti (47’ Blandamura), Rrapaj (76’ Monti). (A disposizione: Masinara, Zannoni, Galassi, Magli). All.: Farneti

VIGOR CARPANETO: Luppi, Confalonieri (64’ Leotta), Barba, Bini, Mastrototaro, Favari (46’ Pontoglio), Fittà, Rossi, Bruno, Abelli, Rivi (55’ Zazzi).(A disposizione: Lassi, Hoxha, Nika, Manna, Piscicelli, Anastasia). All.: Rossini S.

ARBITRO: Recchia di Brindisi (assistenti Feliziani di San Benedetto del Tronto e Singh di Macerata)

RETI: 12’ Draghetti (S), 45’ Grazhdani (S), 90’ Mastrototaro (V), 92’ Monti (S), 94’ Barba (V).

NOTE: Espulso Cosner (S), ammoniti Grazhdani, Rrapaj, Monti (S), Rivi, Bini (V).

Risultati seconda giornata di ritorno serie D girone D:

Correggese-Franciacorta 3-0

Crema-Breno 0-1

Fanfulla-Calvina 1-2

Fiorenzuola-Alfonsine 2-1

Forlì-Lentigione 2-1

Mantova-Sammaurese 2-1

Mezzolara-Ciliverghe 1-1

Progresso-Savignanese 0-0

Sasso Marconi Zola-Vigor Carpaneto 3-2

Classifica:

Mantova 45, Fiorenzuola 38, Correggese 33, Mezzolara 32, Fanfulla, Lentigione 30, Forlì 28, Breno 26, Calvina 25, Franciacorta 24, Progresso 23, Sasso Marconi Zola 21, Crema 20, Sammaurese 19, Vigor Carpaneto, Alfonsine 18, Ciliverghe 17, Savignanese 13.