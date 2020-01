Protezione civile, nuove attrezzature per il Gruppo Vega

Verrà inaugurato sabato 11 gennaio a San Giorgio Piacentino, presso la sede dell’associazione di Protezione Civile Gruppo Vega, il modulo A.i.b. (antincendio boschivo), con serbatoio da 400 litri di acqua, scarrabile montato sul cassone del pick-up 4×4 Mazda, mezzo già in comodato d’uso all’associazione da parte dell’Unione Valnure Valchero dallo scorso anno.

Il modulo A.i.b., acquistato grazie al contributo dell’Unione Valnure Valchero e al contributo delle Proloco di Podenzano, Carmiano, Groppovisdomo, Gropparello, Sariano e Carpaneto, contribuirà a supportare in caso di richiesta i Vigili del Fuoco nella bonifica degli incendi boschivi, con personale appositamente addestrato, sia a livello locale che a livello provinciale per il tramite del Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile a cui l’associazione aderisce. Importante altro compito che si presterà a svolgere, in via secondaria, sarà la possibilità di usare il modulo sugli interventi idrogeologici per la rimozione di fango depositato su pareti e pavimenti delle abitazioni a seguito di esondazioni, come avvenuto recentemente in località Mulino di Carmiano.

A completamento delle attrezzature destinate al rischio incendio boschivo si aggiunge anche una motosega, acquistata grazie alla Assicenter SAS, e un motosoffiatore, indispensabile per operare nei punti dove non si riesce ad accedere con i mezzi, acquistato grazie al 5×1000 dei cittadini che hanno voluto, con una semplice firma, sostenere la ODV Gruppo Vega.