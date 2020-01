Qualificazione Europei U16, Emma Barbero (Volley Academy Piacenza) convocata in azzurro

Convocazione in nazionale per Emma Barbero, pallavolista della Volley Academy Piacenza.

Lo fa sapere con una nota ufficiale la società: la giovane atleta volerà in Portogallo per partecipare al torneo di qualificazione ai campionati europei Under 16 che si disputeranno ad agosto in Montenegro.

Il coach della azzurrine Michele Fanni, ha infatti convocato come unico libero l’astese classe 2004, la quale ha così commentato il grande traguardo personale.”Sono felice ed emozionata; voglio dedicare questo mio successo alla mia famiglia e alle mie compagne della VAP, con le quali stiamo disputando una grande stagione sia in Serie C che con le formazioni Under 18 e Under 16”.

Considerazioni, quelle espresse dalla Barbero, condivise dal Presidente della Volley Academy Piacenza Oreste Riscazzi “Ci tengo a manifestare il mio orgoglio per quella che considero una vittoria di tutto il nostro club; è la prima volta che una nostra ragazza riceve una convocazione in Nazionale e siamo convinti che Emma avrà un grande futuro”.

Grande gioia anche da parte del Responsabile del progetto Volley Academy Piacenza Corrado Marchetti “Sono estremamente soddisfatto poiché stiamo raggiungendo tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissi. Il mio augurio è che la convocazione di Emma spinga tante ragazze piacentine ad entrare a fare parte della nostra Academy”.