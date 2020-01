Quasi 15 mila sanzioni nel 2019 per la polizia locale della Bassa Valtrebbia e Valluretta

Anche quest’anno la ricorrenza di San Sebastiano, protettore della Polizia Municipale, celebrata dal parroco don Michele Malinverni presso il Santuario della Madonna del Pilastro, è stata l’occasione per il comandante Alessandro Gambarelli di presentare l’attività della Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Val Trebbia e Val Luretta.

Nei territori dei Comuni di Gragnano, Calendasco, Rottofreno, Gossolengo e Rivergaro sono state elevate 14675 sanzioni, di cui 24 per mancata copertura assicurativa e 28 per omessa revisione dei veicoli controllati, arrivando alla decurtazione complessiva di 11731 punti. Sono state mobiliate 750 pattuglie di pronto intervento e controllati su strada oltre 3 mila veicoli.

I sindaci hanno ringraziato gli agenti per l’attività svolta, mettendo in evidenza la complessità e la delicatezza delle mansioni svolte dalla polizia locale. Tra queste figurano, oltre l’attività su strada, anche i servizi di verifiche edilizie (26), controlli e verifiche relative ad attività commerciali (54), controlli su attività rumorose (18), interventi per malgoverno di animali (31) o mancata iscrizione all’anagrafe canina (5) e e interventi con guardie ecologiche (19). 23 le violazioni riscontrate per mancato sfalcio dell’erba e 19 per abbandono di rifiuti; complessivamente sono stati 82 gli incidenti rilevati, di cui due mortali e 29 con feriti gravi. L’attività di educazione stradale ha coinvolto 95 classi per 2450 studenti.

In occasione di San Sebastiano, oltre agli encomi consegnati dal Comandante agli agenti protagonisti di azioni particolarmente significative, sono stati consegnati dal sindaco Patrizia Calza i riconoscimenti di “Cavaliere della Strada” ad alcuni cittadini gragnanesi che si sono distinti nel tempo per la loro attività di volontariato. Si tratta di Alberto Castellani, Eleana Gropelli e Patrizia Rossi “per il servizio costante gratuito prestato favore della comunità gragnanese a nome della Croce Rossa Italiana – Sezione di Agazzano” e dei volontari accompagnatori del Gruppo “Gragnano Cammina”, rappresentato in sala da Pietro Libè, Marco Quagliaroli, Angelo Ruggeri, Piero Chiesa e Matteo Provini.