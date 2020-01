Rachele Mussolini a Piacenza: “Fratelli d’Italia è la Destra del futuro”

Nota stampa di Fratelli d’Italia

“Il contributo di Fratelli d’Italia alla vittoria del centrodestra sarà determinante”.

Si è detta certa l’on. Rachele Mussolini che, ospite a Piacenza della federazione piacentina del partito di Giorgia Meloni, ha entusiasmato i numerosissimi presenti. “Fratelli d’Italia – ha spiegato Mussolini alla presenza dei quattro candidati alle elezioni regionali del partito – rappresenta la Destra del futuro, un movimento politico di donne e di uomini con solide radici e valori senza tempo che, con qualità e determinazione, saranno decisivi in questa competizione storica nella quale abbiamo l’opportunità di scardinare il cuore del potere della sinistra”.

Interrogata dalla platea in merito al suo impegno pubblico, in qualità di consigliere comunale di Roma Capitale, ha risposto di “avere fatto sempre della discrezione una medaglia al petto” ma anche “di non aver potuto sottrarsi alla chiamata di Giorgia Meloni per contribuire alla costruzione della casa della grande Destra: ambiziosa, protagonista, che vince”. L’on. piacentino Tommaso Foti, dal canto suo, oltre ad appellarsi ai numerosi presenti “a lavorare sino all’ultimo minuto per convincere i dubbiosi e i restii al voto dell’importanza dello stesso” ha dichiarato in modo netto che “senza paura di sbagliarmi, a Piacenza, il centrodestra vincerà in modo clamoroso”.