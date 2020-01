Ragazza urtata da un’auto mentre attraversa la strada, traffico in tilt in viale Dante

Momenti di apprensione nel pomeriggio di martedì in viale Dante a Piacenza, dove una ragazza di 22 anni è stata investita da una vettura.

E’ accaduto intorno alle 17.30, nelle vicinanze dell’incrocio con via Scoto. Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali quando è stata urtata da una Volkswagen Golf che sopraggiungeva in quel momento.

E’ stata rapidamente soccorsa da un’ambulanza della Pubblica Assistenza, intervenuta insieme all’autoinfermieristica del 118, e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente preoccupanti. L’incidente ha provocato lunghe code con la strada rimasta chiusa durante le operazioni di soccorso. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale.