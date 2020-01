Rancan “Con la Lega al governo in Regione vince la famiglia tradizionale”

“Bonus per i nuovi nati, sostegno per le famiglie, rispetto per i codici della natura e delle leggi della biologia. In altre parole: con la Lega al governo della Regione, vincerà la famiglia tradizionale”.

Lo annuncia il consigliere della Lega, capolista a Piacenza, Matteo Rancan: “Per noi non esistono “genitore 1” e “genitore 2”, per noi ogni bambino ha il diritto di avere una mamma e un papà: la Lega è per la libertà di educazione, per il diritto alla vita, per la difesa della famiglia naturale”.

Un messaggio ben preciso, dunque, quello di Rancan che ribadisce come “i figli sono i pezzi più importanti della famiglia e la famiglia è la cellula della comunità e dei popoli mica solo un affare privato” conclude.