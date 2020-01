Treni, Rancan (Lega): “In 11 mesi tra Piacenza e Milano 86mila e 800 minuti di ritardi”

RANCAN (LEGA): “TRENI, IN 11 MESI ACCUMULATI RITARDI PER 86.800 MINUTI NELLA TRATTA PIACENZA-MILANO: BASTA PRENDERE IN GIRO I PENDOLARI”

“I numeri sono tanto eloquenti quanto allucinanti e folli: i treni che effettuano il servizio lungo la tratta Piacenza-Milano, dal primo gennaio al primo novembre, hanno accumulato ben 86.800 minuti di ritardo. Una situazione davvero insostenibile ed esplosiva per i nostri lavoratori pendolari”. Così il consigliere regionale della Lega, capolista del Carroccio a Piacenza nelle prossime elezioni del 26 gennaio, Matteo Rancan commenta i dati ricevuti dalla Regione a seguito di una sua richiesta di accesso agli atti.

“Dal 26 gennaio si cambia registro: come Lega ci batteremo affinché i pendolari piacentini possano usufruire di servizi adeguati, concreti e reali, senza più essere considerati cittadini di serie B, come accaduto sino ad oggi” conclude.