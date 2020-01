Rancan (Lega) intervistato da Mario Giordano a S. Ilario

Chiusura di campagna elettorale col “botto” per il consigliere regionale uscente, e ricandidato come capolista della Lega a Piacenza, Matteo Rancan: il politico piacentino sarà intervistato dal giornalista televisivo, direttore del TG4, Mario Giordano, nel corso di un incontro in programma, domani, giovedì 23 gennaio (ore 21) all’Auditorium S.Ilario (Piacenza), cui parteciperanno anche Marco Zanni, presidente del gruppo Europarlamentare della Lega, e Antonio Rinaldi, Eurodeputato del Carroccio.

“Se vinciamo le elezioni non faremo come il PD: non ci dimenticheremo di quello che abbiamo promesso agli emiliani-romagnoli, e, nel mio caso, ai piacentini: noi avremo una governatrice in grado di portare avanti il nostro programma”. Così il consigliere regionale della Lega, ricandidato capolista del Carroccio a Piacenza, Matteo Rancan.

“Con noi al governo della Regione prima i piacentini nell’accesso alle case popolari, agli asili nido e, più in generale nell’accesso a tutti i servizi erogati dalla nostra amministrazione. Nel nostro programma elettorale le idee non mancano, così il lavoro da fare a partire da lunedì prossimo. Ora l’importante è mandare a casa il Pd, prenderci la Regione e fare il bene dei cittadini emiliano-romagnoli” conclude Rancan. (nota stampa)