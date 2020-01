Rancan replica a Scagnelli “Su etichettatura Salvini dice la verità”

“Sui sistemi di etichettatura a semaforo, l’ex vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini dice la verità. Chi non la dice, e tenta di imbrogliare i cittadini piacentini è lei, la candidata del Pd Benedetta Scagnelli”.

Così il consigliere regionale della Lega, capolita a Piacenza del Carroccio alle prossime elezioni del 26 gennaio, Matteo Rancan. “Alla luce delle dichiarazioni rilasciate, la candidata Pd dimostra di non conoscere affatto il tema dell’etichettatura a semaforo, che invece conoscono bene tutti i nostri attori del comparto piacentino, dai produttori ai consumatori. Sicuramente l’attacco teleguidato di Scagnelli a Salvini era finalizzato, ancora una volta, a buttare fumo negli occhi ai cittadini e, soprattutto, a nascondere gli errori che il Pd ha fatto e sta facendo ai danni del nostro territorio” attacca l’esponente leghista.

“Una cosa è certa: come Lega andiamo avanti a testa alta, continueremo a dire sempre la verità ai nostri concittadini e a difendere i nostri prodotti e i nostri produttori in tutte le sedi, come abbiamo sempre fatto” conclude Rancan.