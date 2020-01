Regionali, Cavalli (Lega) “Allo sport destinati fondi irrisori, i progetti educativi vanno sostenuti”

“La Legge regionale in materia di sport varata dalla Giunta Bonaccini non ha dato finora i risultati sperati dal mondo sportivo emiliano-romagnolo”.

Lo sostiene Stefano Cavalli, candidato della Lega di Piacenza alle elezioni regionali del 26 gennaio. “La Regione negli ultimi cinque anni, e basta osservare le voci di bilancio per rendersene conto, ha riservato allo sport finanziamenti irrisori mettendo in campo, tra l’altro, bandi caratterizzati da procedure complesse e inutili adempimenti burocratici, che hanno impedito a molte Associazioni sportive dilettantistiche di accedere ai contributi previsti pur avendo le caratteristiche per entrare in graduatoria”.

“I bandi con contributi per progetti e iniziative di carattere sportivo, inoltre, anziché essere destinati solo agli Enti Locali e alle Associazioni dilettantistiche regolarmente iscritte nel Registro CONI, contemplano tra i beneficiari anche le Associazioni di Promozione Sociale, riducendo ulteriormente, di conseguenza, i contributi realmente destinati al mondo sportivo. Le Associazioni sportive dilettantistiche svolgono un ruolo fondamentale nella nostra società, offrendo a tantissime famiglie un importante contributo di carattere sociale, culturale ed educativo per la crescita e la formazione dei giovani”.

“In qualità di Consigliere regionale ho intenzione di lavorare proprio in quest’ottica, aumentando la dotazione finanziaria a favore delle Associazioni sportive che svolgono attività giovanile, privilegiando – nei bandi per l’assegnazione di contributi – requisiti come le qualifiche e l’attività formativa degli allenatori, i progetti culturali, educativi e di inclusione sociale attraverso lo sport, i rapporti con il mondo della scuola, l’inserimento sportivo di soggetti con disabilità. I bandi, inoltre, dovranno offrire alle ASD la possibilità di accedere a contributi anche per l’acquisto di tutto il materiale sportivo indispensabile alla loro attività, premiando quelle Associazioni che ridurranno le tariffe a carico delle famiglie”.

“E’ ora di dire basta – conclude – al finanziamento di progetti sportivi faraonici; dobbiamo invece indirizzare le risorse verso quelle realtà che, attraverso l’attività di promozione sportiva, si impegnano con competenza e passione per diffondere tra i giovani la passione e l’amore per lo sport, ma anche verso i Comuni e gli Enti locali intenzionati a potenziare e a migliorare la propria dotazione di impianti sportivi”.